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21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Radio Caracol, информация о переходе 25-летнего игрока сборной Колумбии будет обнародована 21 мая после заключительного матча «Реала» в примере с «Малагой».

При этом, по данным AS, «Реал» отложит объявление о трансфере до 3 июня, когда состоится финал Лиги чемпионов с «Ювентусом».

По всей видимости, Родригес попрощался с «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, когда при замене в матче с «Севильей» (4:1) остановился, чтобы поаплодировать всем четырем трибунам.

За три сезона в «Реале» Родригес забил 36 голов в 109 матчах.

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Дорога в Манчестер. Хамес Родригес переезжает в английскую премьер-лигу

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