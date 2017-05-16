«Аякс» презентовал гостевую форму на следующий сезон (фото)
Сегодня официальный Twitter «Аякса» представил выездной вариант клубной формы, которая будет использоваться в следующем сезоне.
Отмечается, что новая форма уже доступна к продаже.
Check de details van het nieuwe uitshirt!— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 мая 2017 г.
Het nieuwe tenue is online te bestellen via 👉 https://t.co/PORG248XNC pic.twitter.com/jJfeNYMpf9
Добавим, что в нынешнем сезоне «Аякс» примет участие в финале Лиги Европы.
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