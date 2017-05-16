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«Аякс» презентовал гостевую форму на следующий сезон (фото)

Источник:  ФК «Аякс»Комментарии

Сегодня официальный Twitter «Аякса» представил выездной вариант клубной формы, которая будет использоваться в следующем сезоне.

Отмечается, что новая форма уже доступна к продаже.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Аякс» примет участие в финале Лиги Европы.

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