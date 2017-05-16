Анатолий Бышовец: Отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова в сборной - обоснованное решение

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал последнюю заявку сборной России по футболу.

- Я думаю, что отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова — обоснованное решение. Его надо рассматривать с позиции, что эти футболисты далеки от своего оптимального состояния, их качество игры оставляет желать лучшего. Выбор, сделанный в средней линии и в атаке, как мне кажется, абсолютно правильный. Здесь и игроки «Спартака», и представители «Ростова», - заявил Бышовец.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал игроков, которые вошли в расширенный состав команды на Кубок конфедераций-2017.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»);

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.