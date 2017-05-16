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Антон Черепенников: Мы создали максимально уютное, «ламповое» место с уважительным отношением к каждому посетителю

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Совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью CyberSport.ru рассказал о Yota Arena.

«Строительство площадки под масштабные киберспортивные турниры нецелесообразно. Но когда мы начали обсуждать Кубок России и студенческие лиги, я вернулся к этой идее — построить многофункциональный комплекс для геймеров.

Когда у тебя есть проверенная площадка, где уже все настроено, три резервных канала интернета и никаких проблем — ты понимаешь, что можешь еженедельно проводить турниры без лишних расходов. И главное, можешь планировать соревнования в долгосрочной перспективе. 

Это не совсем киберспортивная арена, а место встречи геймеров как таковых, причем поклонников любых игр, не только «Доты» или CS. Это место, где можно провести время; где геймер может отпраздновать день рождения, отдохнуть с друзьями, обсудить с ними игры и, конечно же, во что-нибудь сыграть.

Пространство разбито на три зоны, и когда нет каких-то крупнейших чемпионатов, типа The International или LCS, можно параллельно смотреть разные матчи. Кому-то CS:GO, кому-то — Dota, кто-то захочет по казуальной игре турнир посмотреть.

Кроме компьютерного клуба и зоны с настольными играми мы сделали целую зону с игровыми приставками — опять же, проводить небольшие турниры по консольным играм будет в самый раз. Достаточно много вложили в VR, потому что там уже есть неплохой мультиплеер, уже сейчас можно играть 3x3.

Плюс к этому мы добавили действительно хорошую, качественную кухню — туда мы тоже неплохо вложились. При этом на первом этаже будет кафетерий, где смогут перекусить посетители компьютерного клуба, а вот на втором этаже будет полноценный ресторан, в котором ценовой сегмент будет выше.

Мы создали максимально уютное, «ламповое» место с уважительным отношением к каждому посетителю и вменяемыми ценами. Несмотря на коммерческий риск, мы довели дело до конца, и я горд тем, что получилось. Охрана будет строгой — чтобы такая красота жила долго!»

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