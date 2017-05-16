«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана
«Ювентус» по-прежнему
рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой
Наингголаном.
По информации Tuttosport, «Ювентус» включит в процесс переговоров полузащитника Миралема Пьянича, который постарается уговорить своего бывшего партнера по «Роме» присоединиться к нему в Турине.
Трансферная стоимость Наингголана оценивает в 40 миллионов евро. При этом переход полузащитника в «Ювентус» видится маловероятным, поскольку ранее 29-летний бельгиец признавался, что ненавидит «бьянконери».
Кроме того, в «Ювентусе» присматриваются к полузащитнику «Пескары» Мамаду Кулибали. 18-летний сенегалец провел восемь матчей за команду в нынешнем сезоне и добился солидного прогресса под руководством Зденека Земана.
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