Валерий Карпин: У Асенсио есть все, чтобы добиться успеха в «Реале»

Российский специалист Валерий Карпин, работавший с полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио в «Мальорке», дал оценку испанскому игроку.

«Его прогресс меня не удивляет. Однако, я был удивлен игровыми качествами Асенсио и его футбольным мышлением. Видел, как Марко работал на тренировках. У него есть все, чтобы добиться успеха в «Реале», – цитирует Карпина COPE.

Напомним, полузащитник перешел в «Реал» в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел во всех турнирах 36 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.