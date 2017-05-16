Евгений Муравьев: При нашей ситуации будет хорошо, если «Динамо» впишется в десятку премьер-лиги

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что бюджет клуба позволит бело-голубым в следующем сезоне войти в первую десятку команду премьер-лиги.

«Бюджет для клуба премьер-лиги у нас достаточно большой. Но надо понимать, что он обременен контрактными обязательствами, которые надо выполнять.

Поэтому, с одной стороны с таким бюджетом в другой команде я бы говорил, что мы должны бороться за пятерку сильнейших. С другой, при нашей ситуации вписаться в десятку будет хорошо, а затем немного укрепиться, и в сезоне - 2018/19 бороться за еврозону», – приводит ТАСС слова Муравьева.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» стало победителем ФНЛ и спустя год вернулось в премьер-лигу.