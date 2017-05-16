Хесе Родригес: Мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от «ПСЖ»

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, выступающий за испанский клуб на правах аренды, выразил желание остаться в примере.

«Не знаю, что случится в будущем, поскольку я – игрок «ПСЖ». Конечно, мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от руководства французского клуба.

Когда я только вернулся в Испанию, многое не получалось, но все это из-за отсутствия игровой практики. Если бы я использовал свои моменты, то моя карьера пошла бы вверх. В любом случае, я не жалею о возвращении домой», – приводит слова Хесе Football Espana.

Напомним, экс-нападающий «Реала» перешел в «Лас-Пальмас» 31 января. За это время 24-летний испанец провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.