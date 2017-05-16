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«Ливерпуль» готов продать Сако не менее чем за 30 миллионов фунтов

Источник:  The GuardianКомментарии

«Ливерпуль» готов расстаться с защитником Мамаду Сако. При этом «красные» будут рассматривать предложения от 30 миллионов фунтов.

27-летний француз перестал попадать в состав «Ливерпуля» при Юргене Клоппе и в зимнее трансферное окно перешел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

За клуб из Лондона Сако провел восемь матчей, пять из которых его команда выиграла. 26 апреля защитник получил травму связок и выбыл до конца сезона.

«Кристал Пэлас» рассмотрит возможность приобретения Сако, однако сперва клуб должен оценить свои финансовые возможности.

Напомним, до перехода в «Ливерпуль» Сако провел шесть лет в «ПСЖ».

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