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Казанский «Зенит» подписал контракт с Игорем Юдиным

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», новичком казанского «Зенита» стал доигровщик Игорь Юдин, в 2013 году сменивший австралийское спортивное гражданство на российское. 

В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за клуб «Быдгощ», занявший 15-е место в чемпионате Польши. Юдин стал вторым бомбардиром команды, набрав 385 очков в 30 матчах и показав 48% реализации атак.

Напомним, уроженец Екатеринбурга в 14 лет вместе с семьей уехал в Австралию, впоследствии став одним из лидеров команды с Зеленого континента. На Олимпиаде-2012 Юдин был капитаном сборной Австралии, после чего начал процесс смены спортивного гражданства, чтобы не считаться легионером в России.

В российской суперлиге Игорь выступал за «Ярославич» (2012/13), кемеровский «Кузбасс» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2014/15). Также по ходу карьеры игрок выступал за бразильский «Минас» (2005/06), польские клубы «Ястшембски» (2006-2011), «Ольштын» (2011/12) и турецкий «Галатасарай» (2015/16).

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