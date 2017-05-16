«Динамо» презентовало ролик о победе команды в первенстве ФНЛ (видео)
Московское «Динамо» представило видеоролик, посвященный возвращению команды в премьер-лигу.
Напомним, бело-голубые уверенно возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ.
После 37 туров в активе столичной команды - 84 очка.
«Динамо» вернулось в РФПЛ после годичного отсутствия в элите российского футбола.
Матч
Голы
Чистяков 25 (1:0 - автогол).
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Уилкшир (Козлов, 54), Терехов С., Хольмен, Сапета, Катрич, Соснин (Кузьмин, 46), Ташаев (Темников, 58), Панченко, Бечирай
Шинник: Яшин, Цховребов, Евсеев, Чистяков, Ндри, Гоцук (Подоляк, 82), Митасов (Ослоновский, 42), Нетфуллин, Дзахов (Троянов, 46), Султонов (Лаук, 57), Земсков
Предупреждения:
Уилкшир, 31; Темников, 79 - Митасов, 24; Гоцук, 29; Троянов, 50; Подоляк, 83
Место и дата
14 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция