«Динамо» презентовало ролик о победе команды в первенстве ФНЛ (видео)

Николас Ломбертс: Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшно

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился воспоминаниями о первом времени в петербургском клубе, а также рассказал о самом запоминающимся моменте карьеры в составе сине-бело-голубых.