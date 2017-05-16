Антонио Конте: Если я попрошу Аспиликуэту встать в ворота, он сделает это

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 28-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (4:3) на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об игре защитника Сесара Аспиликуэты.

«Он провел выдающийся сезон, демонстрируя фантастический уровень игры. Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении такого футболиста. Думаю, если я попрошу его занять место в воротах, он с готовностью сделает это.

Он образцовый футболист, способный играть на любой позиции. Сегодня он действовал на фланге полузащиты, забил гол и вполне мог отличиться еще пару раз. Он великолепен», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне 27-летний испанец не пропустил ни одной минуты в премьер-лиге.