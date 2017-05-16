Антонио Конте: Если я попрошу Аспиликуэту встать в ворота, он сделает это
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 28-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (4:3) на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об игре защитника Сесара Аспиликуэты.
«Он провел выдающийся сезон, демонстрируя фантастический уровень игры. Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении такого футболиста. Думаю, если я попрошу его занять место в воротах, он с готовностью сделает это.
Он образцовый футболист, способный играть на любой позиции. Сегодня он действовал на фланге полузащиты, забил гол и вполне мог отличиться еще пару раз. Он великолепен», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
В нынешнем сезоне 27-летний испанец не пропустил ни одной минуты в премьер-лиге.
Матч
Голы
Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).
Состав
Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)
Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)
Предупреждения:
Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90
Удаления:
нет - Прёдль, 90
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция