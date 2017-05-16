Дзагоев вылетел в Казань на матч против «Рубина» (фото)

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, полузащитник сборной России Алан Дзагоев отправился в составе столичной команды на выездной матч 29-го тура РФПЛ с «Рубином».

«Во время прошлого визита в Казань Дзага забил гол, принесший победу и чемпионство. Сыграет ли в этот раз – решится перед матчем», – говорится в сообщении клуба на официальной странице в Twitter.

Готовимся лететь в Казань - уже идёт посадка. Дзага с нами 👍 #РубинЦСКА pic.twitter.com/mrTmZ1R0Or — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 16 мая 2017 г.

Напомним, встреча между командами состоится в Казани 17 мая и стартует в 19:30 мск.

Добавим, что Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три матча армейцев.