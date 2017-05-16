Сборная Чехии дозаявила голкипера Фурха

Сборная Чехии по хоккею дозаявила голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха для участия в чемпионате мира, который в эти дни проходит в Париже и Кельне. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.

Кроме вратаря «ястребов» чешская сборная заявила и защитника «Зноймо» Либора Шулака.

Напомним, что после шести встреч группового этапа чехи набрали 13 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице группы В. В заключительной встрече группового этапа чехи во вторник сыграют с командой Швейцарии.