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Сборная Чехии дозаявила голкипера Фурха

Источник:  Федерация хоккея ЧехииКомментарии

Сборная Чехии по хоккею дозаявила голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха для участия в чемпионате мира, который в эти дни проходит в Париже и Кельне. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.

Кроме вратаря «ястребов» чешская сборная заявила и защитника «Зноймо» Либора Шулака.

Напомним, что после шести встреч группового этапа чехи набрали 13 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице группы В. В заключительной встрече группового этапа чехи во вторник сыграют с командой Швейцарии.

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