Анонсирован список аналитиков и комментаторов на SL i-League Invitational S2

Студия StarLadder представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии SL i-League Invitational Season 2.

Состав русскоязычной студии:



Роман «Casper» Лепёхин

Алексей «Bafik» Бафадаров

Дмитрий «Droog» Чумаченко

Олег «Feaver» Скаржинский

Мария «Inverno» Гунина

Кирилл «Sunlight» Качинский

Групповой этап:

Группа A: Invictus Gaming, TNC Pro Team, Team VGJ, The Alliance.

Группа B: Team Liquid, Team Faceless, Newbee, Vega Squadron.

Групповой этап пройдет по системе GSL, где в первом раунде команды получат оппонентов случайным образом, а в следующем победители первого матча сыграют между собой за первое место в группе, а проигравшие - за право остаться в турнире. Третий раунд сведет оставшиеся две команды в матче за второе место и слот в плей-офф. Все матчи группового этапа пройдут до двух побед.

Победители групповой стадии пройдут в плей-офф, где будут посеяны согласно местам, которые они заняли в своих группах. Победитель группы А (А1) сыграет со вторым местом группы B (B2). Соответственно победитель группы B (B1) будет играть против второго места группы A (A2).



SL i-League Invitational Season 2 пройдет с 18 по 21 мая в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.

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