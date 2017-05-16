Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсирован список аналитиков и комментаторов на SL i-League Invitational S2

Комментарии

Студия StarLadder представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии SL i-League Invitational Season 2.

Состав русскоязычной студии:

Роман «Casper» Лепёхин            
Алексей «Bafik» Бафадаров    
Дмитрий «Droog» Чумаченко    
Олег «Feaver» Скаржинский     
Мария «Inverno» Гунина            
Кирилл «Sunlight» Качинский

Групповой этап:

Группа A: Invictus Gaming, TNC Pro Team, Team VGJ, The Alliance.

Группа B: Team Liquid, Team Faceless, Newbee, Vega Squadron. 

Групповой этап пройдет по системе GSL, где в первом раунде команды получат оппонентов случайным образом, а в следующем победители первого матча сыграют между собой за первое место в группе, а проигравшие - за право остаться в турнире. Третий раунд сведет оставшиеся две команды в матче за второе место и слот в плей-офф. Все матчи группового этапа пройдут до двух побед.

Победители групповой стадии пройдут в плей-офф, где будут посеяны согласно местам, которые они заняли в своих группах. Победитель группы А (А1) сыграет со вторым местом группы B (B2). Соответственно победитель группы B (B1) будет играть против второго места группы A (A2).

SL i-League Invitational Season 2 пройдет с 18 по 21 мая в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Черепенников: Мы создали максимально уютное, «ламповое» место с уважительным отношением к каждому посетителюСовладелец холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью CyberSport.ru рассказал о Yota Arena.Линкольн «fnx» Лау покинет состав ImmortalsБразилец Линкольн «fnx» Лау покинет состав Immortals по CS:GO.Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Небольшие советы по прохождению заданий боевого пропуска The International 2017 (Battle Pass) в клиенте Dota 2В Dota 2 вышло обновление 7.06Valve выпустила новое обновление 7.06 для клиента Dota 2.LAN-финал CIS Minor пройдет в МосквеLAN-финал турнира CIS Minor пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве.Состав М19 по League of Legends покинули два игрокаАлександр «PvPStejos» Глазков и Михаил «Kira» Гармаш покинули состав М19 по League of Legends.Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб победили на HTC 2v2 InvitationalИгроки команды G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб выиграли парный турнир HTC 2v2 Invitational.XHope выиграл Ferrari California на CN vs EU Championship 2017Китайский игрок под никнеймом XHope стал победителем турнира CN vs EU Championship 2017 по Hearthstone.Игроки Team Empire удалены из состава на сайте регистрации команд ValveВсе игроки команды Team Empire по Dota 2 были удалены из состава на сайте регистрации команд Valve.Определились все участники гранд-финала Кубка России по киберспорту 201713-14 мая прошли заключительные игры double-elimination по Dota 2 и FIFA 17.Team NP квалифицировалась на The Summit 7Команда Team NP выиграла американскую квалификацию к турниру The Summit 7.Natus Vincere выиграла квалификацию к The Summit 7Команда Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию к турниру The Summit 7.Clutch Gamers примет участие в EPICENTER: MoscowФилиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к EPICENTER: Moscow.Эдриан «Lifecoach» Кой стал победителем первого турнира по ГвинтуНемец Эдриан «Lifecoach» Кой выиграл турнир GWENT Challenger по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак.Thunderbirds пробилась на EPICENTER: MoscowКоманда Thunderbirds выиграла американскую квалификацию на турнир EPICENTER: Moscow.Павел «Картошечка» Павленко стал игроком M19 в дисциплине HearthstoneПавел «Картошечка» Павленко победил на отборочном турнире организации M19 - M19 Hearthstone Open.OpTic Gaming примет участие в ESL One Cologne 2017Коллектив OpTic Gaming получил последнее приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» УолбергомГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.Mousesports приглашена на ESL One Cologne 2017Команда mousesports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяцГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о зарплатах в организации.
Футбол
«Динамо» презентовало ролик о победе команды в первенстве ФНЛ (видео)
Бокс
Василий Ломаченко: Встреча с Салидо для меня – шаг назад, но я готов принять бой
Футбол
Евгений Муравьев: При нашей ситуации будет хорошо, если «Динамо» впишется в десятку премьер-лиги
Футбол
Анатолий Бышовец: Отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова в сборной - обоснованное решение
все новости