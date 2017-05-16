Джон Терри: Убрать меня из состава было трудным решением для Конте, но он был очень честен со мной с первых дней

Капитан «Челси» Джон Терри, переставший проходить в основу «синих» после прихода Антонио Конте, прокомментировал решение итальянского специалиста.

«Это был хороший урок для меня, потому что всю свою карьеру я выходил в стартовом составе и никогда не наблюдал за игрой со скамейки. Но, безусловно, это сослужит мне хорошую службу, когда однажды я стану главным тренером.

Убрать меня из состава, вероятно, было трудным решением для тренера, но он был очень честен со мной с первых дней. Это все, что нужно игроку, если честно. Можно усердно работать сколько угодно, но если команда играет хорошо и побеждает, ты не вернешься в состав. Я сидел на скамейке и хотел, чтобы эти парни продолжали побеждать и показывать хороший футбол, потому что у меня уже было это время.

Тренер стал прекрасным примером для меня, который послужит мне в будущем, когда я сам буду тренировать», – цитирует Терри официальный сайт «Челси».

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