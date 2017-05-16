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Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Международный пресс-атташе организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Корее Нэнси Парк заявила, что Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ.

«У нас есть азиатская лига, в которой выступает клуб из Кореи. Там же есть российская команда, китайская, японская. К сожалению, на данный момент у нас не достаточно клубов, чтобы иметь команду еще и в КХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова Парк.

Напомним, ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что в обозримом будущем в КХЛ может появиться клуб из Кореи в связи с проведением в этой стране зимних Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне в КХЛ дебютировал китайский «Куньлунь Ред Стар».

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