Сборная Швеции переиграла Словакию на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Швеции в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею переиграли команду Словакии со счетом 4:2.
У победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон, Деннис Эверберг и Вильям Карлссон. У словаков точные броски на счету Томаша Матоушека и Андрея Кудрны.
После этой игры шведы набрали 16 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы А. Сборная Словакии, набрав четыре очка, заняла седьмое место.
Матч
Швеция - Словакия - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Нюландер (Бэкстрём, Клингберг Й.), 4:02 (1:0). Экман-Ларссон (Эверберг, Карлссон), 8:14 (2:0). Матушек (Скалицки, Зиго), 24:08 (2:1). Эверберг (Карлссон), 25:45 (3:1). Кудрна (Цингел), 41:34 (3:2). Карлссон (Эдлер), 59:28 (4:2).
Место и дата
16 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция