В Лондоне начали сносить стадион «Тоттенхэма»

В Лондоне начали сносить домашний стадион Тоттенхэма «Уайт Харт Лэйн». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BBC Sport.

Рабочие приступили к демонтажу кресел и раскопке поля. Снос начался через сутки после того, как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре английской премьер-лиги (2:1). Эта встреча была последней для Тоттенхэма на «Уайт Харт Лэйн», где команда играла с 1899 года.

Tottenham fans, look away now 😢



The White Hart Lane demolition job is under way... #thfc #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/lEG2Dhb1na