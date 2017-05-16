Антон Шипулин: Может быть, перед Олимпиадой поработаем с психологом

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как он планирует готовиться к Олимпиаде-2018.

- Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настроить себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно.

Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20-22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы, - заявил Шипулин.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане.

