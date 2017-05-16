Наталья Григорьева: У нас есть проблемы с перемещением спортивного оружия

Сегодняшняя публикация «Советского спорта» о проблемах со спортивным оружием в связи с Кубком конфедераций вызвала серьезный резонанс.

Председатель Псковской «Федерации пулевой и стендовой стрельбы» рассказала в интервью «Советскому спорту» о существующей проблеме с перемещением спортивного оружия после подписанного президентом России указа № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»:

- Мне вот только что позвонили из Великих Лук (город в Псковской области). Там есть проблемы с перемещением спортивного оружия к месту соревнований. В конце мая в Московской области пройдет Кубок России по пулевой и стендовой стрельбе. Все сильнейшие российские спортсмены соберутся. По Москве нельзя передвигаться с оружием, только через Шереметьево. Но дело в том, что из Великих Лук самолеты не летают. Так что придется ехать наземным транспортом. Вот сейчас будем как-то решать этот вопрос, - рассказала Григорьева.