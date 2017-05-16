«Советский спорт» проведет круглый стол на тему страхования спортивных объектов в России

17 мая 2017 года в 15:00 в гостиной ИД «Советский спорт» состоится Круглый стол на тему: «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование», который продолжит цикл деловых встреч, посвященных теме «Спорт и бизнес».

Заявленые к участию спикеры:

· Алмаз Мингулов - заместитель Министра спорта республики Татарстан (по skype);

· Ольга Соколова - генеральный директор «Арена парк менеджмент»

· Оксана Григорьева - начальник Управления страхования рисков «Роза Хутор»

· Анастасия Гребенкина – Руководитель школы фигурного катания. Мастер спорта международного класса

Эксперты:

· Андрей Дащинский - директор департамента корпоративного страхования Группы «АльфаСтрахование»;

· Павел Цуркан - заместитель руководителя Центра страхования имущественных рисков департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах»;

· Михаил Алексеев - директор департамента корпоративного страхования компании «Абсолют Страхование»

Модератор: Главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко.

Организаторы:

ИД «Советский спорт» - легендарное спортивное издательство и современная медийная платформа. ИД «Советский спорт» является ведущим СМИ, освещающим тематику экономики спорта

Компания «MAI Страховые брокеры» - профессиональный страховой консультант, один из крупнейших независимых брокеров Центральной и Восточной Европы, обладающий многолетним опытом и значительной экспертизой в сфере страхования.

Место проведения:

Гостиная ИД «Советский спорт» - м. Китай-город, Подкопаевский переулок 4Б, бизнес-центр «Ноев ковчег», 2-й этаж