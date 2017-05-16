Анастасия Павлюченкова: После матча со Стосур у меня не осталось никаких сил
12-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова подвела итоги матча первого круга турнира WTA Internazionali
BNL d’Italia в Риме с Самантой Стосур (6:4, 6:7 (5:7), 6:1).
«Я знаю, что третий сет завершился со счетом 6:1, но по ощущениям все было не так просто. Думаю, я выложилась на 200 процентов. Если честно, после матча у меня не осталось никаких сил.
Условия оказались непростыми, мячи были тяжелые, и было непросто показывать агрессивную игру. Она играла крайне здорово и очень агрессивно. И я очень довольна, что смогла выиграть.
В прошлом году она дошла до полуфинала Roland Garros. Я играла с ней раньше и знаю, что противостоять ей всегда трудно, особенно справляться с ее очень хорошей подачей.
Мне пришлось приспособиться к приему и своей позиции на корте при ее подачах. В том числе мне пришлось бороться с собой. Мне кажется, мы обе провели хороший матч», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Стосур С. (Австралия) - 6:4, 6:7, 6:1
Место и дата
15 мая 20:30, , Онлайн-трансляция