Анастасия Павлюченкова: После матча со Стосур у меня не осталось никаких сил

12-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова подвела итоги матча первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме с Самантой Стосур (6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

«Я знаю, что третий сет завершился со счетом 6:1, но по ощущениям все было не так просто. Думаю, я выложилась на 200 процентов. Если честно, после матча у меня не осталось никаких сил.

Условия оказались непростыми, мячи были тяжелые, и было непросто показывать агрессивную игру. Она играла крайне здорово и очень агрессивно. И я очень довольна, что смогла выиграть.

В прошлом году она дошла до полуфинала Roland Garros. Я играла с ней раньше и знаю, что противостоять ей всегда трудно, особенно справляться с ее очень хорошей подачей.

Мне пришлось приспособиться к приему и своей позиции на корте при ее подачах. В том числе мне пришлось бороться с собой. Мне кажется, мы обе провели хороший матч», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.