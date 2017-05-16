Сборная Белоруссии обыграла норвежцев на чемпионате мира и обезопасила себя от вылета
Сборная Белоруссии переиграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира.
Победную шайбу на 57-й минуте забросил защитник белорусской сборной Евгений Лисовец.
Благодаря сегодняшнему успеху команда Белоруссии обезопасила себя от вылета в низший дивизион.
Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице группы В. Норвежцы идут восьмыми.
Матч
Белоруссия - Норвегия - 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы:
Лисовец (Стефанович), 26:08 (1:0). Сорвик (Олимб М.), 35:05 (1:1). Кулаков (Демков, Стась), 37:52 (2:1). Райхенберг (Торесен П., Одегаард), 41:19 (2:2). Холес (Олимб М., Мартинсен), 43:41 (2:3). Шинкевич (Стефанович, Ковыршин), 54:06 (3:3). Лисовец (Лингле, Павлович), 56:56 (4:3).
Место и дата
16 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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