«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу 50 миллионов евро в год
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил крупный контракт форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает France Football.
Руководство китайской команды готово заплатить дортмундскому клубу за 27-летнего форварда 80 миллионов евро. При этом зарплата габонского нападающего составит 50 миллионов евро в год.
Напомним, что «Тяньцзинь» возглавляет известный итальянец Фабио Каннаваро, в команде выступает бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
В текущем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 31 одну встречу в бундеслиге, забив 29 голов. Кроме этого он отметился семью мячами в девяти поединках Лиги чемпионов.
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