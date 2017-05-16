«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу 50 миллионов евро в год

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил крупный контракт форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает France Football.

Руководство китайской команды готово заплатить дортмундскому клубу за 27-летнего форварда 80 миллионов евро. При этом зарплата габонского нападающего составит 50 миллионов евро в год.

Напомним, что «Тяньцзинь» возглавляет известный итальянец Фабио Каннаваро, в команде выступает бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

В текущем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 31 одну встречу в бундеслиге, забив 29 голов. Кроме этого он отметился семью мячами в девяти поединках Лиги чемпионов.