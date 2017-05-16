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Зидан прокомментировал поступок Мораты во время матча с «Севильей» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал инцидент во время матча с «Севильей» в 37-м туре испанской примеры (4:1).

Напомним, форвард «сливочных» Альваро Мората отказался пожать руку Зидану после своей замены.

«Нет, он злился не на меня. Тут дело в чем-то другом, но я не могу ответить на этот вопрос. Все в порядке, мы уже обсудили с ним эту тему», – цитирует французского специалиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что Мората недоволен отсутствием игровой практики и готов перебраться в чемпионат Англии.

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