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Тер-Закарян станет главным тренером «Монпелье»

Источник:  AFPКомментарии

Новым главным тренером французского клуба «Монпелье» станет Мишель Тер-Закарян.

Клуб официально объявит о назначении 54-летнего специалиста по завершении сезона-2016/17.

Тер-Закарян, который провел 5 матчей за сборную Армении в качестве игрока, ранее тренировал молодежные и резервные команды «Монпелье», а в настоящее время он возглавляет «Реймс».

В данный момент «Монпелье» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.

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