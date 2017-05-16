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Любовь Галкина: Скорее всего у спортсменов будут неудобства с перемещением спортивного оружия

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Публикация «Советского спорта» о проблемах с транспортировкой стрелкогового оружия вызвала немалый резонанс.

Олимпийская чемпионка 2004-года по пулевой стрельбе Любовь Галкина не уверена, что удастся избежать неудобств по транспортировке стрелкового спортивного инвентаря во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Об этом она заявила «Советскому спорту»:

- Я не компетентна это комментировать. Да, скорее всего у спортсменов будут неудобства с перемещением спортивного оружия, тем более что у нас соревнования будут в Казани и в Москве. Но я не берусь судить, насколько эта мера необходима, - рассказала Галкина.

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