Любовь Галкина: Скорее всего у спортсменов будут неудобства с перемещением спортивного оружия

Публикация «Советского спорта» о проблемах с транспортировкой стрелкогового оружия вызвала немалый резонанс.

Олимпийская чемпионка 2004-года по пулевой стрельбе Любовь Галкина не уверена, что удастся избежать неудобств по транспортировке стрелкового спортивного инвентаря во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Об этом она заявила «Советскому спорту»:

- Я не компетентна это комментировать. Да, скорее всего у спортсменов будут неудобства с перемещением спортивного оружия, тем более что у нас соревнования будут в Казани и в Москве. Но я не берусь судить, насколько эта мера необходима, - рассказала Галкина.