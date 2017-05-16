Никлас Бекстрем: Если честно, я ничего не знаю о травме Овечкина

Форвард сборной Швеции Никлас Бекстрем прокомментировал победу команды в заключительном матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (4:2).

- В третьем периоде нам пришлось непросто, когда словаки сделали счет 3:2, но главное – это три очка. Я чувствую себя нормально, но должен прибавлять. Для нас не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, придется ли ехать в Париж. Хоккеисты все привыкли к постоянным переездам, в этом нет ничего сверхъестественного. Если честно, я ничего не знаю о травме Овечкина, не позволившей ему сыграть на чемпионате мира, - цитирует Бекстрема «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. Штаб сборной связался с тремя российскими игроками «Вашингтона» и все они дали согласие. Однако нападающий в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах.

Напомним, что шведы набрали 16 очков после семи матчей группового этапа и на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице группы А.