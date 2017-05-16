Цыганков принес «Спартаку» победу над «Тереком» в молодежном первенстве
«Спартак» выиграл у «Терека»
(1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства в Москве.
Единственный гол в матче забил на 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Борис Цыганков, который отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.
Дубль «Спартака» набрал 65 очков и вышел на первое место, опередив ЦСКА, который проведет свой матч 29-го тура с «Рубином» в среду.
Отметим, что «молодежка» «Спартака» в последний раз проигрывала как раз «Тереку» – 25 ноября 2016 года.
Напомним, в заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а ЦСКА примет «Анжи».
Молодежное первенство
29-й тур
Матч
Спартак (мол) - Терек (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Цыганков 82 (1:0).
Место и дата
16 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически