Цыганков принес «Спартаку» победу над «Тереком» в молодежном первенстве

«Спартак» выиграл у «Терека» (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства в Москве.

Единственный гол в матче забил на 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Борис Цыганков, который отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.

Дубль «Спартака» набрал 65 очков и вышел на первое место, опередив ЦСКА, который проведет свой матч 29-го тура с «Рубином» в среду.

Отметим, что «молодежка» «Спартака» в последний раз проигрывала как раз «Тереку» – 25 ноября 2016 года.

Напомним, в заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а ЦСКА примет «Анжи».

Молодежное первенство

29-й тур