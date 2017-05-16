Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия0 : 1Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цыганков принес «Спартаку» победу над «Тереком» в молодежном первенстве

Комментарии

«Спартак» выиграл у «Терека» (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства в Москве.

Единственный гол в матче забил на 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Борис Цыганков, который отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.

Дубль «Спартака» набрал 65 очков и вышел на первое место, опередив ЦСКА, который проведет свой матч 29-го тура с «Рубином» в среду.

Отметим, что «молодежка» «Спартака» в последний раз проигрывала как раз «Тереку» – 25 ноября 2016 года.

Напомним, в заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а ЦСКА примет «Анжи».

Молодежное первенство

29-й тур

Матч

Спартак (мол) - Терек (мол) - 1:0 (0:0)

Голы

Цыганков 82 (1:0).

Место и дата

16 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Лунин: Попросили, чтобы штрафной пробил Цыганков, он умеет подкручивать мяч в воротаГлавный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал матч молодежного первенства с «Тереком» (1:0).«Аленичев собрал игроков, но все сделал Каррера»«Аленичев собрал игроков, но все сделал Каррера»Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.Денис Глушаков: Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец!Денис Глушаков: Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец!Капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «ССФ» назвал лучший матч в сезоне, рассказал о ярости Карреры после игры с «Томью»«Шпорами» по «мясу». Куда отправится Квинси Промес?«Шпорами» по «мясу». Куда отправится Квинси Промес?Голландский полузащитник «Спартака» - один из самых востребованных футболистов российского чемпионата на трансферном рынке.Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.Леонид Федун: Конечно, прозвище «Нольтрофеич» было неприятноВладелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как воспринимал прозвище «Нольтрофеич».Леонид Федун: По-прежнему считаю Дзюбу лучшим российским нападающимВладелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры.Леонид Федун: При большой доле везения «Спартак» может дойти в Лиге чемпионов до полуфиналаВладелец «Спартака» Леонид Федун высказался о новой мечте и ожиданиях от выступления команды в Лиге чемпионов.Леонид Федун: Мы первыми хотели позвать Луческу. Но нужно было закрывать долгиЛеонид Федун: Мы первыми хотели позвать Луческу. Но нужно было закрывать долгиВсе самое интересное из программного интервью Леонида ФедунаМолодежное первенство. 29-й тур. «Урал» - «Локомотив», «Спартак» - «Терек» и другие матчиРезультаты матчей 29-го тура молодежного первенства России.Лукас Фернандо: Надеюсь, что смогу заслужить право играть в сборной БразилииБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо рассчитывает вернуться в состав национальной команды, если продолжит играть на высоком уровне в чемпионате России.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что наиболее ярко в нынешнем чемпионате России проявил себя полузащитник «Спартака» Фернандо.Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командойБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.Красно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаКрасно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о причудливом карьерном и титульном зигзаге 33-летнего полузащитника. Даже двухтитульном!Александр Самедов: Этот «Спартак» может повторить рекорд по очкам 1999 годаПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах команды на остаток сезона.Александр Самедов: Как праздновали чемпионство? Весело и радостноПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как его команда праздновала долгожданное чемпионство.Александр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьАлександр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьДля полузащитника «Спартака» этот сезон уникален: он выиграл чемпионство в составе красно-белых.Александр Кожевников: Согласен с Федуном – новый стадион помог «Спартаку» победитьДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.
Теннис
Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме
Биатлон
Сергей Коновалов назначен старшим тренером женской сборной
Футбол
Цыганков принес «Спартаку» победу над «Тереком» в молодежном первенстве
Хоккей
Никлас Бекстрем: Если честно, я ничего не знаю о травме Овечкина
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Борис Цыганков
Борис Цыганковвсе новости
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости