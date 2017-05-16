Сергей Коновалов назначен старшим тренером женской сборной

Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.

Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренируются шесть биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев, по согласованию с тренерским штабом сборной, первый сбор проводит в Тюмени.

С женской командой на Алтае работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по медицинским показаниям – планируется, что они присоединятся к команде в июне.