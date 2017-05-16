Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия0 : 1Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Коновалов назначен старшим тренером женской сборной

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.

Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренируются шесть биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев, по согласованию с тренерским штабом сборной, первый сбор проводит в Тюмени.

С женской командой на Алтае работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по медицинским показаниям – планируется, что они присоединятся к команде в июне.

Антон Шипулин и Алексей Волков под руководством Андрея Крючкова отправятся на сбор в болгарский Бельмекен 23 мая, сообщает сайт Союза биатлонистов России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Десять биатлонистов приступили к тренировкам на сборе в БелокурихеСборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резервуГлавный тренер сборной России Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву национальной команды, сообщает ТАСС.СБР не может найти деньги на подписание контракта с КоролькевичемНазначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.Александр Касперович: Перед сборной России поставлена задача завоевать пять медалей на ОИ-2018Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович рассказал о задачах команды на Олимпиаде-2018.Анатолий Алябьев: Медведцеву не дали нормально поработать в сборнойДвукратный чемпион мира Анатолий Алябьев высказался о работе Валерия Медведцева на посту старшего тренера женской сборной России в нынешнем сезоне.Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и ХованцевВице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.Медведцев покинет пост тренера женской сборной РоссииТренер женской сборной России Валерий Медведцев покинет свой пост, сообщают «Известия».Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверияЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.Павел Ростовцев: Из Королькевича и Коновалова вышел бы сильный тандемТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной России – Владимире Королькевиче и Павле Ростовцеве.Александр Тихонов: Если утвердят Королькевича, я не буду общаться с командойЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о кандидатуре Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России.Королькевич пока не дал согласия Кравцову на работу с женской сборной РоссииБелорусский специалист Владимир Королькевич должен дать ответ Союзу биатлонистов России до 20 апреля.Владимир Королькевич: Буду рад дать согласие на работу в женской сборнойБывший старший тренер женской сборной России Владимир Королькевич заявил, что готов возглавить команду в олимпийском сезоне.Вопрос по главному тренеру сборной будет решен до 20 апреляГлава медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР пока не принял решение, упразднять ли должность главного тренера сборной страны.Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Сегодня правление СБР утвердило списки сборных команд для подготовки к олимпийскому сезону.Екатерина Юрлова: В короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реальноЧемпионка мира Екатерина Юрлова рассказала о своем возвращении в большой спорт после родов.«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Советский спорт» рассказывает, как спортсмены и клубы отпраздновали День дурака. Не у всех получилось удачно и остроумно.Владимир Аликин: Почему иностранный тренер ценится в десятки раз выше, чем отечественные специалисты?Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин рассказал, сколько в национальной команде получает нынешний наставник Рикко Гросс.Ирина Старых: Откровенно говоря, сейчас я нахожусь не в лучшей формеРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление на чемпионате России.Анфиса Резцова: Гросс второй год работает в России, но результат по-прежнему не заметенТрехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила работу старшего тренера мужской сборной России Рикко Гросса.Гросс останется тренером мужской сборной России на олимпийский сезонСоюз биатлонистов России (СБР) продолжит сотрудничество со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом, сообщают «Известия».
Теннис
Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме
Биатлон
Сергей Коновалов назначен старшим тренером женской сборной
Футбол
Цыганков принес «Спартаку» победу над «Тереком» в молодежном первенстве
Хоккей
Никлас Бекстрем: Если честно, я ничего не знаю о травме Овечкина
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Рикко Гросс
Рикко Гроссвсе новости