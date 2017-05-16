Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме

43-я ракетка мира Екатерина Макарова одержала победу над Робертой Винчи из Италии (6:2, 6:1) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.

Отметим, что 34-летняя итальянская теннисистка занимает 30-е место в мировом рейтинге. Теперь счет личных встреч между соперницами стал 5:3 в пользу Макаровой.

Во втором круге Макарова сыграет с пятой ракеткой мира Доминикой Цибулковой, которая была освобождена от первого круга.

В нынешнем сезоне Макарова и Цибулкова встречались уже два раза – на Australian Open и турнире в Дубае. Оба матча завершились в пользу Макаровой, тогда как в предыдущих трех играх неизменно побеждала Цибулкова.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг