Макарова победила Винчи и вышла во второй круг в Риме
43-я ракетка мира
Екатерина Макарова одержала победу над Робертой Винчи из Италии (6:2, 6:1) в
матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.
Отметим, что 34-летняя итальянская теннисистка занимает 30-е место в мировом рейтинге. Теперь счет личных встреч между соперницами стал 5:3 в пользу Макаровой.
Во втором круге Макарова сыграет с пятой ракеткой мира Доминикой Цибулковой, которая была освобождена от первого круга.
В нынешнем сезоне Макарова и Цибулкова встречались уже два раза – на Australian Open и турнире в Дубае. Оба матча завершились в пользу Макаровой, тогда как в предыдущих трех играх неизменно побеждала Цибулкова.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Винчи Р. (Италия) - 6:2, 6:1
Место и дата
16 мая 16:30, , Онлайн-трансляция