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Илья Геркус: «Локомотив» предпримет усилия, чтобы оставить Ари

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается сохранить в составе форварда Ари, которые играет за команду на правах аренды.

«Мы предпримем усилия в этом направлении, но гарантий нет», – приводит «Р-Спорт» слова Геркуса.

Напомним, 31-летний бразилец перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Права на форварда остаются у «Краснодара».

В весенней части чемпионата Ари провел за «Локомотив» восемь матчей, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.

Ари играет в России с 2010 года. До перехода в «Краснодар» он выступал за «Спартак». Всего он провел в премьер-лиге 173 матча и забил 49 голов.

В составе «Локомотива» Ари стал обладателем Кубка России.

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