Илья Геркус: «Локомотив» предпримет усилия, чтобы оставить Ари
Президент «Локомотива»
Илья Геркус заявил, что клуб постарается сохранить в составе форварда Ари,
которые играет за команду на правах аренды.
«Мы предпримем усилия в этом направлении, но гарантий нет», – приводит «Р-Спорт» слова Геркуса.
Напомним, 31-летний бразилец перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Права на форварда остаются у «Краснодара».
В весенней части чемпионата Ари провел за «Локомотив» восемь матчей, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.
Ари играет в России с 2010 года. До перехода в «Краснодар» он выступал за «Спартак». Всего он провел в премьер-лиге 173 матча и забил 49 голов.
В составе «Локомотива» Ари стал обладателем Кубка России.
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