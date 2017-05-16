Россия – США. Миронов пропустит матч
Главный тренер
сборной России Олег Знарок определился с составом команды на матч группового
этапа чемпионата мира с США в Кельне.
Россия:
Андрей Василевский (Илья Сорокин);
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Сергей Плотников;
Виктор Антипин – Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов, Артемий Панарин – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Дмитрий Орлов – Артем Зуб, Валерий Ничушкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачев.
Таким образом, матч с США пропустит защитник «Динамо» Андрей Миронов.
Напомним, матч Россия – США пройдет 16 мая. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция