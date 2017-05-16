Алексей Лунин: Попросили, чтобы штрафной пробил Цыганков, он умеет подкручивать мяч в ворота

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал матч молодежного первенства с «Тереком» (1:0).

– Ожидали, что встреча получится сложной, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». – «Терек» – очень добротная команда с хорошими исполнителями. Но на 1:0 мы точно наиграли. После первого тайма несколько футболистов сменили позиции. И мы добились своего: вторая половина встречи по содержанию получилась у команды лучше, чем первая.

– Цыганков, забивший решающий гол, специально исполнил удар со штрафного именно так?

– Бить готовился Бабаев, но мы попросили его уступить Цыганкову, учитывая определенные факторы: силу ветра и то, что Борис умеет отлично подкручивать мяч в ворота.

Напомним, единственный гол в матче забил на 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Борис Цыганков, который отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.