Алексей Лунин: Попросили, чтобы штрафной пробил Цыганков, он умеет подкручивать мяч в ворота
Главный тренер
молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал матч молодежного
первенства с «Тереком» (1:0).
– Ожидали, что встреча получится сложной, – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». – «Терек» – очень добротная команда с хорошими исполнителями. Но на 1:0 мы точно наиграли. После первого тайма несколько футболистов сменили позиции. И мы добились своего: вторая половина встречи по содержанию получилась у команды лучше, чем первая.
– Цыганков, забивший
решающий гол, специально исполнил удар со штрафного именно так?
– Бить готовился Бабаев, но мы попросили его уступить Цыганкову, учитывая определенные факторы: силу ветра и то, что Борис умеет отлично подкручивать мяч в ворота.
Напомним, единственный гол в матче забил на 82-й минуте вышедший на замену полузащитник Борис Цыганков, который отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.
Матч
Спартак (мол) - Терек (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Цыганков 82 (1:0).
Место и дата
16 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция