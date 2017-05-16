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Юлиус Гудачек: Возможно, это худший турнир сборной Словакии в современной истории

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- Возможно, это худший турнир сборной Словакии в современной истории. Много ребят отказались выступать, у кого-то из них серьезные травмы. Тем не менее этот чемпионат мира дал хороший опыт тем парням, которые приехали сюда впервые.

Опыт – единственная хорошая вещь, которую мы можем взять с этого чемпионата мира. Мы должны были побеждать тех же латвийцев, датчан или итальянцев в основное время

Я согласен, что в словацком хоккее сейчас намечается кризис. Да, у нас есть ребята в НХЛ, но в саму систему подготовки игроков нужно вносить серьезные изменения, - приводит слова Гудачека «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Словакии в семи встречах группового этапа набрала четыре очка и не попала в плей-офф чемпионата мира, заняв седьмое место в турнирной таблице группы А.
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