Александр Суслов: К сожалению, у нас проще запретить, чем что-то придумать

Публикация «Советского спорта» о проблемах с транспортировкой стрелкогового оружия вызвала немалый резонанс, как среди спортивных функционеров (http://www.sovsport.ru/news/text-item/980076?from=newsmain), так и среди спортсменов.

Заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Александр Суслов рассказал в интервью «Советскому спорту», что можно было бы придумать что-нибудь поинтереснее, чем запрет на транспортировку спортивного оружия спортсменов в некоторых субъектах РФ:

- Я не знаю, для чего эти запреты. Мы же не хулиганы какие-то. Всё перевозим по правилам, без проблем. Мы не ездим с оружием по улицам. Только от объекта к объекту. Не знаю, к чему такие жесткие позиции. Я думаю, что это доставит неудобства спортсменам. У нас же календарь спортивный, который нужно выполнять. На мой взгляд, можно было обойтись и без таких мер, которые затрагивают интересы спортсменов. К сожалению, у нас проще запретить, чем что-то придумать, - рассказал Суслов.