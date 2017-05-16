Дивок Ориги: Игра Коутиньо – просто какая-то магия, он очень важен для «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги отметил игру своих партнеров по клубу – полузащитника Филиппе Коутиньо, а также форварда Даниэла Старриджа.

«Игра Коутиньо – это просто какая-то магия. Филиппе очень талантливый парень, которому только 24 года, а у него уже достаточно опыта. Он очень помогает «Ливерпулю». Вижу, как он счастлив в нашей команде.

Старридж? Даниэл – большой талант, и у него тоже есть опыт. Мне очень нравится играть с ним рядом. Он очень важен для нас. Дани доказал, что нужен «Ливерпулю», – цитирует бельгийца Goal.

В матче 37-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (4:0) Коутиньо оформил дубль, а также отдал голевую передачу на Старриджа, который открыл счет.

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек может перейти в «Барселону».