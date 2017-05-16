Тото Вольфф: Гонка развития болидов будет идти до конца сезона

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф после Гран-при Испании высказался о противостоянии с «Феррари».

«Эпическая гонка, и я надеюсь, что борьба продолжится в том же духе, потому что такими и должны быть автогонки и Формула-1.

Я думаю, что у нас есть улучшения на каждый уикенд, и мы начинаем понимать, как шины взаимодействуют с машинами. На мой взгляд, гонка развития будет идти до конца сезона: нужно понять, как автомобиль работает лучше всего, как развивается соперничество, как добиться большей прижимной силы, как улучшить двигатель.

Нельзя не обращать внимания на это. Чтобы выиграть чемпионат в этом году, нужно хорошо работать во всех этих вопросах», – приводит Motorsport.com слова Вольффа.

Напомним, после шести этапов сезона «Мерседес» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на восемь очков. При этом в личном зачете лидирует пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его преимущество над Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» составляет шесть очков.