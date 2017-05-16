Рикард Гренборг: Сборная Швеции имеет достаточно сильный состав, чтобы выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- Мы обладаем сильной атакующей линией. У нас в составе есть суперзвезды - это Лундквист и Бэкстрем. Конечно, им нужно еще привыкнуть к площадкам и партнерам. В целом у нас достаточно сильная команда, чтобы победить на турнире.

Трудно предсказать, кто сегодня победит. Сборная России показывает сильный хоккей на этом чемпионате мира, но и команда США выглядит солидно. В любом случае матч будет интересным, - цитирует Гренборга ТАСС.

Напомним, что сборная Швеции на данный момент расположилась на втором месте в группе А. Итоговое место «Тре Крунур» зависит от результата матча между командами России и США, который состоится во вторник, 16 мая, в 17:15 по московскому времени.