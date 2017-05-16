Виктор Хедман: С приездом Лундквиста сборная Швеции выиграла все матчи

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- Для нас не имеет значения, что четвертьфинал мы проведем в Париже. В любом случае нам нужно выиграть встречу, и пусть это случится в столице Франции. У нас отличная команда, вероятно, лучшая за последние годы, в которой собрались особенные хоккеисты.

Мы готовы показать свой лучший хоккей в плей-офф. С приездом Хенрика Лундквиста мы выиграли все матчи. Он отличный голкипер и партнер по сборной, - цитирует Хедмана ТАСС.

Напомним, что сборная Швеции на данный момент расположилась на втором месте в группе А. Итоговое место в турнирной таблице группового этапа «Тре Крунур» зависит от результата матча между командами России и США, который состоится во вторник, 16 мая, в 17:15 по московскому времени.