Главный тренер сборной России Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву национальной команды, сообщает ТАСС.

«Касперович должен перейти на должность старшего по резерву, однако не исключаю, что он сохранит влияние и на главную команду», – приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, Союз биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России. Должность старшего тренера женской команды остается вакантной. Главным претендентом на нее остается словенец Владимир Королькевич.

В нынешнем сезоне сборная России завоевала одно золото в мужской эстафете и одну бронзу в смешанной эстафете.