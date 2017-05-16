Севастова победила Бегу и вышла на Павлюченкову
18-я ракетка мира
Анастасия Севастова вышла во второй круг турнира WTA Internazionali BNL
d’Italia в Риме.
В своем первом матче на турнире 27-летняя латвийская теннисистка одержала победу над Ириной-Камелией Бегу из Румынии (6:4, 6:4).
Во втором круге Севастова сыграет с Анастасией Павлюченковой, которая в мировом рейтинге располагается на одну строчку выше.
Ранее теннисистки провели четыре матча, и все из них завершились в пользу Павлюченковой. В предыдущий раз она обыграла Севастову в прошлом году на турнире в Линце.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд
2 775 745 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Севастова А. (Латвия) - Бегу И. (Румыния) - 6:4, 6:4
Место и дата
16 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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