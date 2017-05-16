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Десять биатлонистов приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Сборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.

Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренируются пять биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. Евгений Гараничев по согласованию тренерского штаба и личного тренера спортсмена первый сбор проведет в Тюмени.

С женской командой на Алтае работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.

Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по согласованию с тренерским штабом. Планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.

Антон Шипулин и Алексей Волков под руководством Андрея Крючкова отправятся на сбор в болгарский Бельмекен 23 мая.

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