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«Амкар» прождал автобус от «Арсенала» полтора часа

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

«Амкар» был вынужден провести полтора часа в аэропорту Домодедово в ожидании автобуса «Арсенала», который должен был отвести команду в Тулу на матч 29-го тура премьер-лиги.

«Вот оно гостеприимство «Арсенала». Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем. Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу», – сообщается в твиттере «Амкара».

Напомним, матч «Арсенал» – «Амкар» пройдет 17 мая на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 19:30 (мск).

За два тура до финиша «Арсенал» занимает 15-е место, отставая на одно очко от «Крыльев Советов». 

Матч

Арсенал - Амкар

Место и дата

17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция

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