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В Комсомольске-на-Амуре будет построен Региональный центр развития спорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России закончил рассмотрение проектно-сметной документации четвертого этапа строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре 

Региональный центр создается в рамках реализации долгосрочного плана по комплексно-социальному развитию города, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации в апреле 2016 года. Первые три этапа проекта включают возведение крытого футбольного манежа, легкоатлетического манежа и Центра сложнокоординационных видов спорта. В ходе четвертого будет возведен Центр игровых видов спорта и единоборств.

В центре будут оборудованы снарядный и тренажерный залы единоборств, залы восточных единоборств и борьбы, универсальный трехсветный спортивный зал, помещения для взятия проб на допинг и проведения допинг-контроля, контрастный бассейн и другие помещения для тренеров и спортсменов.

Универсальный зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по самбо, дзюдо, карате, тхэквондо и другим видам единоборств, а также для занятий игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом и другими. Проект предусматривает обустройство специального спортивного паркетного пола, сборно-разборных и телескопических трибун, оборудования для звукового и видеосопровождения соревнований. Так как в Универсальном зале будут проходить еще и культурно-массовые, деловые, образовательные и развлекательные мероприятия, в зале при необходимости можно будет устанавливать сборно-разборные сцену и подиум, а также световое и звуковое оборудование для сопровождения концертов. Общая площадь строения составит 17897,24 кв.м.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также установлено, что сметная стоимость проекта определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

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