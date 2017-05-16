Льюис Хэмилтон: Ради экономии веса я отказался от воды в кокпите

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что теперь в его болиде отсутствует емкость с водой. Это позволяет машине весить на один-два килограмма меньше.

«От первого поворота до самого финиша я был на пределе, используя все возможности, – признался Хэмилтон. – На первом отрезке держаться за Себастьяном было просто убийственно сложно. К тому же теперь ради экономии веса я отказался от воды в кокпите.

Под конец мой пульс подскочил до предела, и мне пришлось собрать остаток всех своих сил, чтобы прыгнуть в объятия к команде».

Напомним, трехкратный чемпион мира стал победителем Гран-при Испании и сократил отставание от лидера чемпионата мира Себастьяна Феттеля до шести очков.