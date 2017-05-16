«Арсенал» извинился перед «Амкаром» за опоздание автобуса

«Арсенал» принес извинения «Амкару» за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.

Напомним, автобус «Арсенала» не приехал в назначенное время, и команда из Перми провела в аэропорту полтора часа.

«Автобус встретил «Амкар» с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны ПФК «Арсенал» произошел впервые.

На предматчевой тренировке пермяков начальник команды «Арсенал» Евгений Булин лично принесет извинения «Амкару» в связи с возникшей ситуацией», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

Напомним, матч «Арсенал» – «Амкар» пройдет 17 мая на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 19:30 (мск).