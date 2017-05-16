«Арсенал» извинился перед «Амкаром» за опоздание автобуса
«Арсенал» принес
извинения «Амкару» за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.
Напомним, автобус «Арсенала» не приехал в назначенное время, и команда из Перми провела в аэропорту полтора часа.
«Автобус встретил «Амкар» с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны ПФК «Арсенал» произошел впервые.
На предматчевой тренировке пермяков начальник команды «Арсенал» Евгений Булин лично принесет извинения «Амкару» в связи с возникшей ситуацией», – говорится в заявлении на официальном сайте «Арсенала».
Напомним, матч «Арсенал» – «Амкар» пройдет 17 мая на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 19:30 (мск).
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция
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