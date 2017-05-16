Пи-Кей Суббан: Мы рассчитывали выиграть в Анахайме один матч

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан поделился эмоциями от переезда полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Анахайма» в Нэшвилл.

- Мы добились своего. Мы рассчитывали выиграть там один матч, а у нас был шанс зацепить обе игры. Но теперь мы у себя дома и хотим воспользоваться преимуществом, - цитирует защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии счет равный 1-1. Третий матч пройдет в среду, 17 мая, в 3:00 по московскому времени.