Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия3 : 3США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия1 : 1Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пи-Кей Суббан: Мы рассчитывали выиграть в Анахайме один матч

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан поделился эмоциями от переезда полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Анахайма» в Нэшвилл.

- Мы добились своего. Мы рассчитывали выиграть там один матч, а у нас был шанс зацепить обе игры. Но теперь мы у себя дома и хотим воспользоваться преимуществом, - цитирует защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии счет равный 1-1. Третий матч пройдет в среду, 17 мая, в 3:00 по московскому времени.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Замглавы НХЛ Билл Дэйли приехал на чемпионат мира по хоккеюЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет вести переговорах по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде.Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будетКонец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будетКрупнейшие спортивные телеканалы мира испытывают серьезный отток подписчиков: непопулярным становится само телевидение.Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге рассказывает о втором матче финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».Геннадий Величкин: Не исключаю, что попробуем провести переговоры о возвращении МалкинаВице-президент «Металлурга» (Магнитогорск) Геннадий Величкин заявил, что в межсезонье клуб может рассмотреть вариант возвращения форварда Евгения Малкина.Сидни Кросби: Защитники «Питтсбурга» сыграли просто невероятноКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.Фил Кессел: Вторая игра с «Оттавой» получилась очень эмоциональной и неровной. Но мы смогли забитьНападающий «Питтсбурга» Фил Кессел прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» (1:0) во втором матче полуфинальной серии.Ги Буше: Плохо проведенный третий период стоил «Оттаве» матчаГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Питтсбурга» (0:1) во втором матче полуфинальной серии.Майк Салливан: «Питтсбург» проявил терпение. Мы сыграли хорошо от начала и до концаГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинальной серии с «Оттавой» (1:0).Россия разгромила Латвию, веселая победа «Челси», «Питтсбург» обыграл «Оттаву». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серииМатч финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Питтсбурга».Букмекеры отдают «Питтсбургу» предпочтение перед «Оттавой» во втором матче серииБукмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».Сидни Кросби: «Питтсбургу» не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможностьКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии с «Оттавой».Райан Гецлаф: В финале конференции не будет «сухих» серийКапитан «Анахайма» Райан Гецлаф прокомментировал победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.Рэнди Карлайл: Гецлаф - наш капитан и человек, на которого можно положитьсяГлавный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл прокомментировал вклад капитана команды Райана Гецлафа в победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделеПоследний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе«Советский спорт» напоминает о главных спортивных событиях, который состоятся на этой неделе.Тревор ван Римсдайк: Панарин смотрится лучше остальных в составе сборной РоссииФорвард сборной США Тревор ван Римсдайк назвал, кого из игроков считает самым опасным в составе сборной России.Питер Лавиолетт: Удаление в конце первого периода перевернуло игруГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Анахаймом» (3:5).СКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюСКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюПетербургские клубы оказались очень щедрыми.Рэнди Карлайл: Первая победа над «Нэшвиллом» укрепит наш характерГлавный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).Наставник «Вегаса»: Было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛГлавный тренер «Вегаса» Жерар Галлан заявил, что хотел бы видеть в своей команде российского форварда Евгения Дадонова, отметив, что за игрока ведут борьбу и другие клубы НХЛ.
Футбол
Конте обсудит с Абрамовичем новый контракт
Футбол
«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»
Футбол
Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужил
Биатлон
Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Анахайм
Анахаймкалендарьстатистика
Пи Кей Саббэн
Пи Кей Саббэнвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли