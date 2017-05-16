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Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужил

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной Германии, а также наставник команды США Юрген Клинсманн заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира-2018, который состоится в России.

«Думаю, у сборной Аргентины неплохие шансы на победу. Такой игрок, как Месси должен завоевать Кубок мира. Хочу, чтобы Лионель одержал победу на этом турнире. Он действительно ее заслужил. 

Восхищаюсь игрой Лионеля, но я также восхищаюсь Диего Марадоной, особенно потому, что мне довелось поиграть против него как на клубном, так и на международном уровне. Для меня Марадона – футбольный художник, который знал, что делать с мячом еще до того, как его принял. Но Месси, ко всему прочему, скромный человек и настоящий бомбардир», – цитирует немецкого специалиста Goal.

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